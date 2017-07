Snapchat, nuovi strumenti di editing per foto e video di Matteo Testa 21 luglio 2017















Snapchat introduce due funzioni che consentono di colorare qualunque cosa e registrare varie clip video consecutivamente

Snapchat è diventa fonte di ispirazione per i suoi rivali anche per la costante voglia di innovare e proporre nuovi servizi ai suoi utenti. L’app di messaggistica ha da poco introdotto i filtri per la voce, link all’interno degli snap, un sistema per la condivisione della posizione e ha reso disponibili su Amazon i suoi occhiali Spectacles per la realtà aumentata. L’azienda oggi conosciuta come Snap Inc. non vuole però certo fermarsi qui. Oggi sono arrivati due nuovi strumenti per l’editing di foto e video chiamati Multi Snap e Tint Brush.

Multi Snap consente di registrare e unire in automatico fino a 6 clip video da 10 seconda ognuna. Per attivare la funzione è sufficiente tenere premuto più a lungo l’apposito tasto. L’utente potrà scegliere quale contenuto eliminare prima di pubblicarlo e personalizzare il tutto con filtri, stickers, etc. Snapchat non consente però di modificare l’ordine cronologico delle clip. Multi Snap è attualmente disponibile solo su iOS.

Tint Brush invece consente di colorare praticamente ogni parte di una foto o di un video a piacimento. La funzione ricorda molto la “bacchetta magica” di Photoshop ma in questo caso si utilizzano le dita e non il mouse. Per utilizzarla basta cliccare sull’apposita icona a forma di pennello all’interno del menù a tendina sulla destra dello schermo. Tint Brush è disponibile sia su iOS sia su Android.