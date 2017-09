A nessuno piace Essential Phone di Andy Rubin di Matteo Testa 28 settembre 2017

Essential Phone, lo smartphone del papà di Android, ha venduto appena 5mila unità in Nord America

Andy Rubin è stato il padre di Android e quindi tutti hanno riposto grandi aspettative nel suo smartphone Essential Phone. Il dispositivo in effetti presentava diverse caratteristiche inedite al tempo della presentazione ma alla fine gli utenti hanno preferito altre soluzioni facendolo diventare il flop dell’anno. Stando ai dati raccolti da Baystrett Research sono state distribuite appena 5mila unità di Essential Phone negli Stati Uniti. Si sarebbe trattato comunque di un risultato disastroso anche se i dispositivi venduti fossero stati 500mila.

I motivi di questo fallimento sono molti. Innanzitutto l’imputato maggiore è la politica di marketing e distribuzione adottata da Rubin. Essential Phone è venduto solo in USA e Canada tramite il sito dell’azienda e la piattaforma Sprint. Alcuni modelli sono comunque disponibili su Amazon e Best Buy. Al momento non si sa quando lo smartphone debutterà in Europa e il modello più apprezzato con la cover bianca ha tempi di consegna stimati in 1/2 mesi. A ciò si aggiunge il fatto che il lancio di Essential Phone ha subito un ritardo notevole rispetto alle previsioni. I pre-ordini sono iniziati il 17 agosto scorso quando ormai Samsung, Apple e tutti gli altri grandi player del settore avevano già svelato i loro nuovi top di gamma.