I social network sono il nuovo Google di Matteo Testa 15 settembre 2017

Google è stato superato dai social network come principale strumento per le ricerche di informazioni online

Fino a pochi anni fa sarebbe stato assurdo poter solo pensare che Google non fosse il motore di ricerca più utilizzato al mondo. Big G è riuscita a cavalcare la rivoluzione mobile vedendo crescere esponenzialmente gli accessi da smartphone e tablet ma nell’ombra nuovi servizi stavano lentamente sottraendogli il monopolio delle ricerche online. Secondo uno studio di Data Science Center oggi i social network come Facebook, che in questi giorni sta sperimentando i profili privati, sono diventati il mezzo principale da cui gli utenti vanno alla ricerca di informazioni.

Secondo la società di analisi, Google sta registrando diminuzioni a doppia cifra da qualche anno a questa parte e per alcune particolari voci il crollo raggiunge anche il 25%. I motivi di questo sorpasso sono molteplici. Innanzitutto la maggior parte del traffico non viene più veicolato da Google da direttamente da newsletter, siti specifici come Reddit e social network, che non a caso sono stati accusati di essere il principale veicolo di fake news e bufale. Inoltre l’azienda di Mountain View, che dovrebbe svelare i suoi smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL il 4 ottobre, pone in maggiore evidenza i contenuti a pagamento e quelli restituiti in base alle statistiche di Analytics venendo in qualche modo meno alla pluralità.