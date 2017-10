HTC U11 Plus sarà presentato entro Natale di Matteo Testa 2 ottobre 2017

HTC U11 Plus offrirà le stesse caratteristiche tecniche del top di gamma già in commercio ma avrà un display borderless

Sono arrivate nuove conferme che HTC U11 Plus non solo effettivamente esiste ma verrà lanciato entro pochissimo. Il nuovo top di gamma dell’azienda taiwanese, che nonostante la cessione di una parte della sua divisione dedicata a Google non smetterà di produrre telefoni, ha ricevuto l’approvazione da parte dell’autorità cinese CCC ed è entrato nel database della Bluetooth SIG. Il dispositivo offrirà le stesse caratteristiche tecniche del modello attuale con la sua scocca interattiva ma si differenzierà per un display borderless omologandosi così agli smartphone di fascia alta della concorrenza.

HTC U11 Plus si caratterizzerà per un processore Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di spazio di archiviazione espandibile con MicroSD, fotocamera principale e posteriore rispettivamente da 12 e 8 Megapixel. Il punto di forza di HTC U11 Plus sarà però il display borderless QHD da 5,99 pollici e con risoluzione da 2.560 x 1.440 pixel. Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo e probabilmente sarà personalizzato con l’ultimo aggiornamento UI Sense Home. Nessuna notizia invece per quanto riguarda la compatibilità con il visore per la realtà virtuale Link. Il dispositivo dovrebbe essere presentato il prossimo 11 novembre e arriverà poco tempo dopo HTC U11 Lite che utilizzerà Android One come sistema operativo.