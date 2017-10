Microsoft saluta Groove Music e abbraccia Spotify di Matteo Testa 3 ottobre 2017

Groove Music verrà chiuso il 31 dicembre ma Microsoft favorirà il trasferimento degli utenti verso Spotify

Microsoft nel 2015 ha trasformato Xbox Music in un nuovo servizio chiamato Groove Music con l’obiettivo di offrire una nuova esperienza musicale che non includesse solamente i videgiocatori. Purtroppo per l’azienda di Redmond l’operazione non è servita allo scopo e la piattaforma di streaming non ha ottenuto il successo sperato. Microsoft ha quindi deciso di chiudere l’app il 31 dicembre 2017 e di sospendere a breve la vendita degli abbonamenti Groove Music Pass. Coloro che hanno già un account verranno rimborsati se la loro offerta scade nei giorni successivi alla data di chiusura. Gli utenti non devono però disperare perché tutta la loro musica si potrà trasferire su Spotify.

Groove Music in realtà non sparirà del tutto e rimarrà nello store digitale ma senza la possibilità di accedere in streaming ai brani e di scaricarli. L’app diventerà quindi un semplice player musicale. Microsoft però garantirà la continuità del servizio cedendo la sua eredità a Spotify, che da questa estate è disponibile su Windows Store. Molto presto gli utenti potranno trasferire le loro playlist preferite sulla piattaforma svedese tramite un’apposita funzione. Addirittura l’azienda di Redmond suggerirà la migrazione dei suoi utenti verso Spotify, il cui valore pare si aggiri su appena i 16 milioni di dollari. Le due aziende starebbero anche collaborando alla nascita di una nuova app per Windows 10 e Xbox One.