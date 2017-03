Apple si intasca il 79% dei profitti degli smartphone di Matteo Testa 10 marzo 2017















Nel 2016 Apple da sola ha raccolto 4/5 di tutti gli utili del settore smartphone nonostante abbia venduto meno di Samsung

Apple non può vantare i numeri di Samsung per quanto riguarda la distribuzione ma quando si parla di profitti, la Mela non ha rivali. Secondo un’indagine di Strategy Analytics, l’azienda di Cupertino ha raccolto il 79% dei profitti dell’intero settore smartphone nel 2016. Apple ha ottenuto 53,7 miliardi di dollari di utili l’anno passato e di questi 44,9 miliardi arrivano solamente da iPhone. Tutto questo tenendo ben presente che la Mela detiene il 14,5% delle quote del settore contro il 20,8% della rivale coreana. Samsung ha raccolto solo 8,3 miliardi di dollari dai suoi Galaxy pari al 14,6% degli utili complessivi del mercato.

La mole esorbitante di profitti nonostante vendite non eccezionali rispetto ai concorrenti, che ha permesso all’azienda guidata da Tim Cook di diventare la prima per capitalizzazione al mondo, è facilmente spiegabile. Apple si concentra su dispositivi di fascia alta e lascia invece ad Android disperdere le sue risorse in quelli di valore inferiore. Si tratta comunque di una scelta pericolosa visto che il mercato è ormai praticamente saturo ma al momento continua a pagare. Molto presto la sfida fra Apple e Samsung si rinnoverà con l’arrivo di Galaxy S8 e iPhone 8 (iPhone Edition?) e chissà se la situazione si ribalterà in favore della seconda.

Se i numeri di Apple registrati nel 2016 vi fanno impressione non sono nulla in confronto alle cifre degli anni precedenti. Nell’ultimo trimestre del 2014 la Mela ha raccolto il 90% dei profitti del settore smartphone. Nel Q1 dell’anno successivo l’utile è addirittura arrivato al 92%.