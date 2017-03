Instagram lancia i geostickers per le Storie di Matteo Testa 8 marzo 2017















Instagram consente di inserire nelle Storie degli stickers specifici per alcune città. Anche stavolta si è ispirato a Snapchat

E’ arrivata un’interessante novità per coloro che amano condividere le proprie foto su Instagram. Il social network ha ufficialmente annunciato il lancio dei geostickers legati a specifici luoghi. In sostanza si tratta di adesivi con caratteristiche di geolocalizzazione. L’utente potrà apporli agli scatti e ai video che compongono le sue Storie per personalizzarle e mostrare il fatto di aver visitato una determinata città. La cosa curiosa, come si può leggere nella nota che annuncia la novità, è che cliccando su di essi verranno mostrate tutte le Storie create all’interno dello stesso luogo esattamente come avviene con i tag. Purtroppo al momento la scelta è limitata solamente a New York e Giacarta in Indonesia ma è praticamente certo che verranno lanciati a breve anche geostickers per le principali città del mondo come Roma, Parigi, Londra e tutte le altre.

Con questa novità Instagram offre un’ulteriore possibilità di personalizzazione ai suoi utenti ma come è spesso successo in passato non si tratta di un’idea inedita. I geostickers sono infatti ispirati alla stessa funzione disponibile su Snapchat, che pochi giorni fa ha sorpreso il mercato azionario con un’IPO da oltre 30 miliardi di dollari. In precedenza Instagram, così come Facebook prima e WhatsApp poi, aveva già copiato le Storie proprio dall’app di messaggistica preferita dai millenials.