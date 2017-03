Nokia prepara 2 smartphone top di gamma di Matteo Testa 9 marzo 2017















Nokia ha in cantiere due nuovi smartphone con SoC Snapdragon 835 e doppia fotocamera posteriore

Nokia è tornata sul mercato smartphone ma per ora si è limitata a proporre solamente dispositivi di fascia medio-bassa. Il marchio di Espoo, ora sfruttato in esclusiva da HMD Global, ha presentato al MWC 2017 gli smartphone Nokia 3,5 e 6 oltre al tanto atteso ritorno del 3310. Nessuno di questi può competere a livello di prestazioni con i futuri Galaxy S8 o iPhone 7S. L’azienda finlandese starebbe quindi lavorando a terminali Android di fascia alta con processore Qualcomm Snapdragon 835.

Una fonte cinese vicina ad HMD Global afferma che i due smartphone top di gamma avranno rispettivamente un display da 5.2 e 6 pollici. La RAM sarà da 4 o 6 GB a seconda del modello mentre la scocca unibody in alluminio sarà comune a entrambi. Dal punto di vista estetico i prossimi device di Nokia avranno un design più classico e quindi niente borderless come Galaxy S8 e probabilmente iPhone 8 (o iPhone Edition?). La fonte ha trattato in maniera approfondita il comparto fotografico. La tecnologia PureView non verrà utilizzata perché di proprietà di Microsoft e non verranno integrate nemmeno le lenti Zeiss per gli obiettivi. Gli smartphone presenteranno comunque una doppia fotocamera posteriore per allinearsi alla concorrenza.

Poiché Qualcomm ha dato precedenza a Samsung per la fornitura del SoC Snapdragon 835, è probabile che i nuovi prodotti Nokia verranno presentati dopo Galaxy S8 (29 marzo). I dispositivi dovrebbero quindi essere commercializzati tra maggio e giugno.