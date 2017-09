Twitter va davvero oltre i 140 caratteri di Matteo Testa 11 settembre 2017















Twitter consentirà di scrivere post più lunghi di 140 caratteri con la funzione “tweet storm”

Sta per arrivare una vera e propria “tempesta di tweet”. Da tempo si vocifera che Twitter voglia aumentare i caratteri a disposizione degli utenti segnando un passaggio a dir poco epocale per il sito di microblogging. L’operazione è stata in passato confermata anche dal CEO Jack Dorsey, che nonostante i suoi numerosi tentativi non è ancora riuscito a rilanciare il social network e a fermarne l’inesorabile declino. In molti ritengono che superare i 140 caratteri sia un suicidio per Twitter, che ha basato tutto il suo servizio proprio su questo limite. L’azienda ha già eliminato foto e video dal conto delle lettere disponibili e ora ha trovato una soluzione che consentirebbe agli utenti di scrivere post più lunghi ma senza aumentare in senso stretto il numero dei caratteri.

La nuova funzione di Twitter, attualmente ancora in fase di test, è stata battezzata “tweet storm”. Il sistema automatico sviluppato dagli ingegneri permette di dividere in automatico un messaggio più lungo di 140 caratteri in numerosi tweet che vengono poi pubblicati simultaneamente. Fino ad oggi per ottenere lo stesso effetto è necessario pubblicare un tweet e continuare con un secondo messaggio sotto forma di risposta al primo. Matt Navarra, responsabile dei social media di The Next Web, ha pubblicato sul suo profilo uno screenshot che ne mostra il funzionamento sull’app per Android.

WOAH! Twitter has a hidden tweet storm feature! h/t Devesh Logendran pic.twitter.com/QpDLhKnAZZ — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 10 settembre 2017

Basterà questo per risollevare la sorte di Twitter? Molto probabilmente no. Il social network vive una sorte di stasi mentre i rivali corrono al doppio della velocità. Facebook si sta espandendo nel settore dell’intrattenimento televisivo mentre Snapchat, che prima dell’estate ha aggiunto nuovi strumenti di editing per video e foto, continua a crescere tra i giovani.