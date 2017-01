Huawei fornirà le infrastrutture di Rete a Enel Open Fiber di Matteo Testa 10 gennaio 2017















Enel Open Fiber ha scelto Huawei per il cablaggio della fibra ottica in 9 città italiane. L’accordo rientra nel piano banda ultralarga nazionale

Sarà Huawei a fornire l’infrastruttura di Rete necessaria al compimento del piano banda ultralarga. Enel Open Fiber, società creata appositamente da Enel per portare la fibra ottica nelle case della maggior parte degli italiani (FTTH), ha annunciato che collaborerà con l’azienda cinese per il cablaggio della fibra ottica di 9 città. In passato le due aziende avevano già lavorato in tandem per la fornitura della banda ultralarga a Perugia.

L’infrastruttura di Huawei è già utilizzata da 9 operatori telefonici in Europa e consente una maggiore rapidità di intervento in caso di problemi e un migliore controllo qualità del flusso di dati. Tutto ciò permetterà una più rapida fornitura dei servizi di Rete. Il piano banda ultralarga gestito da Enel Open Fiber prevede entro 5 anni di portare la fibra ottica in 7,5 milioni di case e 224 città con successo di mercato, ovvero quelle in cui c’è già competizione tra i provider e non è necessario un incentivo statale per generare ricavi. Enel ha fatto sapere che alcuni tra i maggiori operatori (Vodafone, Tiscali e la neonata Wind/3) sono già interessati a sfruttare la tecnologia messa a disposizione da Huawei, che prima di Natale ha inaugurato un centro per le smart cities in Sardegna.