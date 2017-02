Instagram presenta gli album fotografici di Matteo Testa 23 febbraio 2017















Instagram consentirà di condividere album contenenti fino a 10 fra foto e video

C’è grande fermento in casa Facebook e questa volta è Instagram a introdurre una nuova funzione. Il social network di proprietà dell’azienda di Menlo Park introdurrà con il prossimo aggiornamento la possibilità di condividere album fotografici. A breve gli utenti iOS e Android potranno scegliere di pubblicare non un singolo scatto per post ma una selezione composta da 10 diversi contenuti multimediali in una sola volta.

Anche in questo caso foto e video potranno essere modificate con filtri, stickers e gli appositi tool di editing. Come si legge nel post che annuncia la novità, sarà inoltre possibile inserire una didascalia per l’intero album. Al momento il social network prevede solamente il formato quadrato ma in futuro le cose potrebbero cambiare per una maggiore personalizzazione.

In questi giorni sono state introdotte grandi novità sulle piattaforme di proprietà di Facebook. Il servizio principale ha pochi giorni fa introdotto le Storie, già presenti su Instagram da diverso tempo, mentre su WhatsApp sono arrivati gli status multimediali che scompaiono dopo 24 ore. Nei mesi scorsi è stata invece Instagram a copiare Facebook con la disponibilità delle dirette streaming.