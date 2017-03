Facebook sperimenta la Reaction “dislike”

Facebook starebbe testando il tanto atteso tasto “non mi piace” all’interno delle chat di Messenger

Settimana scorsa Facebook ha rivelato che a un anno dal lancio delle Reactions, le nuove emoticon sono state utilizzate ben 300 miliardi di volte in tutto il mondo e tra queste è “love” la preferita. Per il social network si tratta di un vero e proprio successo ma non vuole fermarsi qui. L’azienda di Menlo Park sta sperimentando nuovi metodi per permettere agli utenti di esprimersi e tra questi ci sarebbe anche il tanto discusso tasto “dislike” o “non mi piace”.

TechCrunch ha riferito che Facebook sta testando la nuova Reaction insieme a un ristretto numero di utenti di Messenger. “Cerchiamo sempre nuove soluzioni per rendere Messenger più divertente e stimolante. – ha confermato lo stesso Facebook – Stiamo conducendo questo esperimento che permette agli utenti di esprimere meglio i propri sentimenti davanti ai messaggi”.

In passato si è molto parlato della possibilità di aggiungere un tasto “non mi piace”. Il tam tam su Internet è stato tale che Facebook ha dovuto spiegare i motivi per cui questo tipo di novità sarebbe stata controproducente. A quel tempo il CEO Mark Zuckerberg sottolineò che il “dislike” è portatore di un messaggio negativo e ciò sarebbe stato un male per la condivisione dei contenuti e per le pagine delle aziende. Successivamente il fondatore del social network ha aperto alla possibilità ma con una limitazione. Il “non mi piace” si sarebbe potuto utilizzare solamente per condividere la propria empatia nel caso di eventi drammatici o negativi. Oggi le cose sembrano essere cambiate nuovamente in quanto il tasto è stato sperimentato su Messenger ed è ovvio che in chat non si deve necessariamente discutere di argomenti tristi.