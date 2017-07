Le serie TV di Facebook debutteranno in agosto di Matteo Testa 27 luglio 2017















Facebook lancerà i suoi film e serie TV a metà del prossimo mese e le piattaforme di streaming cominciano a tremare

Manca pochissimo al momento in cui Facebook diventerà un diretto concorrente non solo di YouTube ma anche di altre piattaforme video come Prime Video di Amazon e Netflix, che ha oggi superato i 100 milioni di spettatori. Il social network si prepara a presentare le sue serie TV e film originali con l’idea di ampliare ulteriormente le sue entrate pubblicitarie. Secondo quanto riporta Bloomberg, il nuovo servizio sarà ufficialmente attivo a metà agosto anche se la data non è ancora del tutto certa.

Facebook proporrà alla sua platea di 2 miliardi di utenti due tipologie di contenuti. I suoi partner hanno infatti realizzato programmi di breve durata (5 – 10 minuti al massimo) dedicati principalmente a un pubblico di teenager e serie TV di prima fascia e dal sostanzioso budget. I primi a debuttare saranno proprio le serie TV e i film dalla durata ridotta. Qualitativamente questi video saranno superiori a molti contenuti presenti su YouTube ma inferiori alle grandi produzioni come quelle di HBO. Film e serie TV verranno inseriti nella nuova sezione “Video” che apparirà nella Home di ogni iscritto. Per quanto riguarda la suddivisione dei ricavi si vocifera che Facebook tratterrà il 45% delle entrate derivanti dalla pubblicità ma il social network non ha voluto confermare questa indiscrezione.