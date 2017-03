YouTube TV è la televisione per i millennials di Matteo Testa 1 marzo 2017















YouTube TV è una nuova piattaforma per film e serie TV on demand tramite Internet che può essere personalizzata a piacere

Nell’era dello streaming gli spettatori cercano forme di intrattenimento sempre più personalizzate. YouTube ieri ha annunciato di aver raggiunto 1 miliardo di ore giornaliere di video visualizzati e oggi risponde a questa nuova esigenza con il lancio di YouTube TV, la sua piattaforma di film e serie TV on demand.

YouTube TV sarà disponibile come app stand alone per PC, mobile e smart TV e offre un pacchetto di 40 canali tra cui FX, Freeform, ESPN, Fox Sports e NBC Sports al costo di 35 dollari al mese. L’offerta consente di aprire fino a 6 diversi account per permettere a ognuno di creare la propria televisione personalizzata e soprattutto consente di registrare qualsiasi contenuto senza alcun costo aggiuntivo.

L’idea dell’azienda di proprietà di Google è quella di attirare soprattutto i più giovani, che oggi preferiscono un intrattenimento veicolato da Internet. Lo stesso CEO di Netflix, Reed Hastings, ha confermato proprio ieri al MWC 2017 che Internet diverrà sempre più importante per quanto riguarda la visualizzazione di video, film e serie TV. “Non c’è dubbio che ai millennial piacciono i contenuti televisivi, ma non vogliono usufruirne nelle modalità tradizionali”, ha sottolineato il CEO di YouTube, Susan Wojcicki. Il nuovo servizio è al momento disponibile solo negli Stati Uniti ma è molto probabile che venga presto esteso ad altri Paesi.